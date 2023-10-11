День военной присяги добавят в список праздничных дат Петербурга

В Петербурге хотят ввести новую памятную дату в список праздников – День военной присяги, который планируют отмечать 21 ноября. Петербургские депутаты уже одобрили законопроект в первом чтении.

Фото: пресс-служба Заксобрания Петербурга

Согласно информации ЗАКС.Ру, в среду, 11 октября, депутаты Законодательного собрания Петербурга поддержали в первом чтении проект закона об установлении новой памятной даты – Дне военной присяги. Установить новый праздник предложили депутаты Всеволод Беликов, Юрий Гладунов, Павел Иткин и Константин Чебыкин.

Новый патриотический праздник намерены отмечать ежегодно 21 ноября. Дата выбрана не случайно. В этот день в 1721 году Петр Первый издал указ о введении присяги для военных и гражданских служащих.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в Законодательном собрании парламентарии отложили вопрос о запрете на аренду электросамокатов на три года. Его собираются доработать