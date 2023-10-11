В Петербурге экскурсоводов и гидов-переводчиков стало больше почти на 700 человек за год

В городе на Неве за год 682 человека получили аттестат, успешно сдав квалификационный экзамен для гидов-переводчиков и экскурсоводов. В России это считается одним из лучших показателей.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил в своем телеграм-канале, что за год в Северной столице получили аттестат 682 экскурсовода и гида-переводчика, что является одним из лучших показателей в стране.

Первый квалификационный экзамен состоялся 11 октября прошлого года. Всего за год в Петербурге было проведено 39 квалификационных экзаменов, в том числе 26 межрегиональных.

Также Борис Пиотровский отметил рекордсменов среди гидов, которые смогли сдать экзамен по 10 регионам за один раз, прошли тестирование за 3 минуты, набрав максимальное количество баллов, а также сдали экзамен сразу на пяти языках.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что В 2023 году в Петербурге поток туристов стал на 5% больше, чем в прошлом сезоне. Чаще всего гостями города на Неве становились жители Москвы, Самары, Нижнего Новгорода и Мурманска.