На проспекте Науки в Петербурге неизвестный подстрелил пьяного мужчину из пистолета

В Калининском районе мужчина попал в больницу из-за пулевого ранения в ногу. Но приметы обидчика пострадавший назвать не смог.

Фото: pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в полицию обратился мужчина и рассказал о том, что ему позвонила бывшая жена и сообщила о сильном кровотечении из ноги. Также она уточнила, что находится на проспекте Науки и попросила вызвать «скорую».



Прибывшие на место происшествия полицейские нашли 37-летнюю петербурженку без телесных повреждений и 34-летнего жителя Ленобласти с раной в бедре.

Установлено, что где-то на проспекте Науки пострадавший конфликтовал с незнакомцем, в результате чего неизвестный выстрелил ему в ногу из травматического пистолета. Мужчина был сильно подшофе и из примет злоумышленника смог назвать только белый автомобиль Skoda Octavia.

Раненного с травами средней части госпитализировали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители ведут проверку и выясняют все детали и причины случившегося.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в культурной столице школьник нарвался на разбойника с пистолетом.