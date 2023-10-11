Петербуржцы разделились в выборе между Анна Asti и «Король и шут»: стали известны самые популярные треки вместо гудков

В России осенью 2023 года для замены гудка жители чаще всего пользовались треками Анна Asti и группы «Король и шут». Петербуржцы активнее других ставят вместо гудков песни.

Фото: pxhere

Компания МегаФон выяснила, что осенью 2023 года среди россиян для замены гудка самыми востребованными стали треки певицы Анна Asti и группы «Король и шут». Петербуржцы чаще других россиян пользуются сервисом «Замени гудок».

С начала осеннего сезона наблюдается повышенный интерес к творчеству исполнительницы Анна Asti. Ее новые треки «По барам» и «Царица» стали лидерами сентябрьского рейтинга. Следующие два места занимают песни группы «Король и шут» – «Кукла колдуна» и «Лесник». Замыкает пятерку трек Кравца и Гио Пики «Где прошла ты».

Кроме того, с начала текущего года самым популярным треком для замены гудка стала песня «Позвони», которую исполнили DJ Smash и NIVESTA. На втором месте расположился JONY с песней «Аллея». В четверку по популярности также вошли «Король и шут» («Дурак и молния») и INSTASAMKA («За деньги да»).

Отметим, что за год произошли изменения в списке популярных композиций. Например, прошлогодним лидером стала Люся Чеботина с треком «Солнце Монако», однако уже в 2023 году в топ-10 оказалась только ее песня «Плакал Голливуд».

Напомним, что сервис МегаФона предоставляет доступ к больше чем 180 тысячам треков. За последние два года она уже выросла на 30%. Самыми частыми пользователями являются женщины 30-40 лет и мужчины 40-50 лет.