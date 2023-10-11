Россиянин Никита Кучеров оформил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

Форвард американского клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кучеров забил первую шайбу нового сезона Национальной хоккейной лиги в игре с «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась со счетом 5:3.

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Автором первой шайбы в новом сезоне НХЛ стал российский нападающий команды «Тампа» Никита Кучеров, сообщает телеканал 360. Хоккеист забил шайбу во время домашней игры с теннессийским клубом «Нэшвилл».

Встреча прошла в Тампе и завершилась счетом 5:3 в пользу флоридской команды. Никита Кучеров поразил ворота оппонентов на десятой минуты матча. Помимо этого, он оформил дубль, забросив вторую шайбу под конец игры. Также результативную передачу оформил российский защитник Михаил Сергачев.

На данный момент обладателем Кубка Стэнли является команда «Вегас Голден Найтс», которая в финале прошлого сезона обыграла «Флориду» со счетом 4:1.

За прошлый сезон 30-летний Кучеров набрал 113 очков (30+83), отыграв 82 матча.