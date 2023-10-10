В Петербурге названы три района с наиболее чистым воздухом

Самый чистый воздух в Северной столице зафиксировали в Центральном, Петроградском и Калининском районах. На это повлияли ветра и перемещение промышленных предприятий на окраины.

Фото: Baltphoto/Роман Киташов

Согласно исследованиям, наиболее чистым оказался воздух в Центральном, Петроградском и Калининском районах культурной столицы, сообщает dp.ru. На показатели повлияли западные и северо-западные ветра, которые эффективно рассеивают выбросы.

Помимо этого, за последние 30 лет экологическая ситуация в городе на Неве стабилизировалась. Этому поспособствовали переезд промышленных предприятий из центра на окраины, а также внедрение новых технологий на заводах и развитие электротранспорта.

Кстати, сейчас в городе насчитывается 25 станций для мониторинга качества воздуха. В августе этого года в эксплуатацию ввели четыре новых аппарата, которые способны считывать более 20 загрязняющих веществ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Смольном задумались о модернизации и расширении системы мониторинга атмосферного воздуха.