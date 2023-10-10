Нападающий «Сочи» Борна Рендулич официально перешел в «СКА»

Хорватский нападающий Борна Рендулич перешел из «Сочи» в «СКА». Его место в команде «Сочи» займет форвард СКА Марат Хуснутдинов.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Об обмене спортсменов сообщил в своем Telegram-канале главный тренер «СКА» Роман Ротенберг, подтвердив переход в свой клуб нападающего Борна Рендулича.

Наставник петербургской хоккейной команды поблагодарил Хуснутдинова за игру и пожелал удачи, отметив, что такое решение пойдет на пользу в первую очередь самому Марату.

На место Хуснутдинова в команду «СКА» переходит 21-летний хорватский бомбардир Борна Рендулич, который считается иконой хоккея в родной Хорватии.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что главного тренера «СКА» из Петербурга Романа Ротенберга удали с поля во время матча с «Сибирью» за вмешательство в судейство, когда он начал указывать на монитор.