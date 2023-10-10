В Петербурге обсудят городской бюджет на 2024 год

С сегодняшнего дня, 10 октября, в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга и районных администрациях стартовали публичные слушания по проекту городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Фото: пресс-служба Заксобрания Петербурга

Согласно информации от Комитета финансов Санкт-Петербурга, в районных администрациях слушания пройдут в очном формате с 10 по 13 октября. Так, 10 октября проект городского бюджета обсудят в Петроградском районе, 11 октября – в Выборгском, Невском, Московском и Приморском районах, 12 октября – в Адмиралтейском, Калининском, Кировском, Красносельском, Кронштадтском, Пушкинском, Курортном, Петродворцовом, Центральном и Красногвардейском районах, а 13 октября – во Фрунзенском, Василеостровском и Колпинском районах.

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга слушания пройдут заочно с 17 по 19 октября.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что петербургские власти составили новую корректировку бюджета на 2023-2025 годы. Согласно прогнозам, могут появиться новые доходы и расходы.