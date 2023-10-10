В Петербурге предлагают верифицировать пользователей кикшеринга через Госуслуги

Власти культурной столицы и операторы кикшеринга могут ввести верификацию пользователей через портал Госуслуги. Такая мера позволит обезопасить как любителей самокатов, так и прохожих.

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В Петербурге комитет по транспорту совместно с операторами кикшеринга могут ввести верификацию пользователей через Госуслуги, чтобы несовершеннолетние жители города не смогли арендовать электросамокаты, сообщает neva.today.

К тому же, предложили ввести специальные индикаторы, которые не позволят кататься на средстве индивидуальной мобильности (СИМ) больше, чем одному человеку. Вдобавок для пользователей электросамокатов могут появиться обязательное страхование, единое предложение для обратной связи, дорожные знаки и единый порядок определения участков, на которых ограничивается движение самокатов.

Вышеназванные меры озвучили на встрече Клуба законодателей городов федерального значения. Заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков заметил, что в Северной столице около 37 тыс. электросамокатов. Из-за этого власти города желают максимально обезопасить петербуржцев.

Все нововведения планируется реализовать в 2024 году.