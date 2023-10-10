Котельные в двух поселках под Петербургом перешли на природный газ

В Выборгском районе два населенных пункта сменили источники тепла. Новые блок-модульные котельные оснащены системами регулировки и безопасности.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В поселках Рябово и Красная Долина в Ленобласти перешли на использование природного газа, пишет ivbg.ru. Смену источников тепла к новому отопительному сезону выполнили специалисты АО «Выборгтеплоэнерго».

Председатель регионального комитета по ТЭК Сергей Морозов отметил, что работа по переходу на более экологичное и экономичное топливо ведется планомерно. Блок-модульные котельные оборудованы передовыми системами регулировки и безопасности, диспетчеризации, погодозависимой автоматикой, а также узлами учета ресурсов.

Помимо этого, от места присоединения до здания котельной проложили подземный газопровод, выполнили монтаж к котлам, горелкам и мультиблокам.