Россиянам рассказали, как накопить миллион за три года

Накопить на миллион можно за три года, если откладывать 30 тысяч рублей в месяц под 10% на банковский счет. За 12 лет можно достичь цели, если сберегать по 1 тысячи каждую неделю.

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Стало известно, что многих жителей Российской Федерации и по всему миру беспокоит мысль о накоплении денежных средств, об этом рассказали в ALLNW.

Скорость накоплений зависит от возможностей банковского счета и откладываемой сумму. Так, миллион можно накопить за 3 года. В этом случае необходимо откладывать 30 тысяч рублей каждый месяц. После этого следует положить их на счет со ставкой в 10%.

Это очень трудно, поэтому есть вариант легче. Если же откладывать по 1 тысячи рублей в неделю и открыть банковский счет под 10%, то миллион придет к вам за 12 лет.

Для самых терпеливых советуют откладывать по 1 тысячи рублей в месяц. Таким образом, можете готовиться к своему миллиону через 23 года.