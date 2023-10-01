Зубы начнут гнить: стоматолог предупредил любителей вегетарианства

Стоматолог предупредил любителей вегетарианства о повышенном риске возникновения кариеса, а также пародонтоза из-за особенности потребляемой пищи.

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Стало известно, что у приверженцев вегетарианства повышен риск возникновения проблем с зубами, об этом рассказал МК в Ленобласти.

По словам врача-стоматолога и ортодонта Артема Кузнецова, вегетарианцы увеличивают количество углеводов в своем рационе, что приводит к кариесу. Помимо этого, фрукты не являются такими безобидными. Потребление сверх нормы приведет к разрушению зубной эмали.

На этом несчастья не заканчиваются, так как у них любителей еды растительного происхождения развивается пародонтоз. Дантист также отметил, что проблема заключается и в консистенции пищи.

Если человек не употребляет еду, которую необходимо тщательно пережевывать, то возникнут заболевания, связанные с пародонтом.