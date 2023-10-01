Финское генконсульство прекратило свою работу в Петербурге с 1 октября

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге прекратило свою работу 1 октября. Теперь решением вопросов занимается посольство в Москве.

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Стало известно, что 1 октября, в воскресенье, генеральное консульство больше не действует на территории Российской Федерации, об этом рассказал Патрульный Петербурга.

Как отмечается, ведомство располагалось в Петербурге на Преображенской площади в Центральном районе. Инициатива поступила с российской стороны.

Это обосновали проведением агрессивной политики, которые нарушают интересы государства. Таким образом, принято решение свернуть сотрудничество в этом направлении до стабилизации международно-политической обстановки и возвращения конструктива в отношениях.

На данный момент остается посольство Финляндии в Москве. Теперь только через него граждане смогут решать возникшие вопросы и затруднения.