В Петербурге вырос спрос на коммерческую недвижимость

В Петербурге снижается доля пустующих коммерческих помещений по сравнению с аналогичными показателями в 2022 году. Отечественные бизнесмены чаще обращают внимание на уличные торговые помещения.

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Стало известно, что эксперты зафиксировали восстановление активности на рынке коммерческой недвижимости, об этом рассказали в АБН.

Как отмечается, доля пустующий помещений резко снижается, если опираться на показатели 2022 года. В Петербурге заметили снижение показателя на 1-2%, в Москве на 10-11%.

Эксперты отмечают важную роль новых отечественных игроков в процессе восстановления активности.

Помимо этого, повышается спрос на уличные торговые помещения, что может понизить процент вакантности к концу 2023 года.

В Петербурге арендные ставки практически не изменились: для офисов класса А 2,14 тысяч рублей на кв.м, за офис класса В 1,41 тысяч рублей за кв.м.