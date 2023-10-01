Пожилым петербуржцам рассказали о важных продуктах для здоровья

Гастроэнтеролог посоветовала пожилым петербуржцам добавить в свой рацион шиповник, тыкву и молочные продукты. Они защитят организм от множества заболеваний.

Фото: Pxhere

Стало известно, что с приходом старости необходимо добавлять продукты в рацион для поддержания здорового организма, о них рассказал МК в Питере.

По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, шиповник должен превратиться в неотъемлемый продукт питания, так как он богат витамином С, что помогает защитить клетки.

Помимо этого, обратить внимание следует на тыкву, которая является кладезью витамина А. Он способствует благотворной работе щитовидной железы и предупреждает заболевания, связанные с ней.

Также не стоит забывать и про молочные продукты. Наличие их в рационе станет отличной профилактикой остеопороза, который распространен у людей пожилого возраста.

Сочетание этих продуктов повысит качество жизни и защитит от ряда болезней.