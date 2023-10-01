На Крестовском острове с 1 октября действуют платные парковки

На Крестовский остров нагрянули платные парковки с 1 октября. Всего в этой части выделено 1,5 тысяч парковочных мест. О том, как сэкономить на стоянке, читайте в материале.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Стало известно, что платные парковки добрались и до Крестовского острова, где зона распространится на 29 улиц, об этом рассказала Neva.Today.

Таким образом, для удобства петербуржцев установили 700 предупреждающих знаков. В этой части Петроградского района находится 1,5 тысячи парковочных мест, 10% из которых выделены под инвалидов и их сопровождающих.

Особняком стоит вопрос стоимости. Для владельцев легковой машины до 3,5 тонн в час сумма составит 100 рублей, в месяц 20 тысяч рублей, в год 180 тысяч рублей.

Мотоциклистам придется легче, так как для них тарифы следующие: 39 рублей в час, 8 тысяч рублей в месяц, 71 тысяча рублей в год.

Водителям грузовика или автобуса сумма выйдет в 198 рублей в час, 40 тысяч рублей в месяц, 356 тысяч рублей в год.

Разрешение на парковочное место обойдется в 1,8 тысяч рублей. Сэкономить на стоянке получится только в определенный промежуток времени с 20:01 до 07:59, в этом диапазоне она бесплатная.

Оплатить можно любым удобным способом: паркомат, СМС или приложение «Парковки Санкт-Петербурга». Бесплатное парковочное место предоставляется владельцам электрокаров, многодетным семьям, блокадникам, а также инвалидам с сопровождающими лицами.