Петербуржцы смогут проехать по первому арктическому маршруту с 1 июля

Жители Санкт-Петербурга смогут впервые проехать по новому туристическому маршруту «Дорога из Арктики. По следам Петра Великого», который разработали ведущие отечественные эксперты музеев города. Путешественникам будет предложено отправиться из Петербурга к Белому морю.

Как сообщает телеканал Санкт-Петербург, первый рейс состоится в пятницу, 1 июля. Дата открытия туристического маршрута выбрана не случайно, она связана с 350-летним юбилеем со дня появления на свет императора Петра Великого.

По словам первого заместителя председателя комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Елены Асеевой, во время путешествия по маршруту «Дорога из Арктики. По следам Петра Великого» туристы посетят места, которые напрямую связаны с биографией Петра Первого. Особенное внимание будет уделено осударевой дороге, которая располагается в карельской тайге - дорогу приказал построить сам Петр Великий.

Длина маршрута составила около 200 километров. Путешественники не только посетят значимые исторические места, но и поучаствуют в старинных обрядах.





