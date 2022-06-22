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В Пулково отменены пять рейсов, а четыре задержаны

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© Фото: БалтФото

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В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково в среду, 22 июня, было отменено пять авиационных рейсов, а еще четыре было задержано. 

Как сообщается на официальном сайте аэропорта Пулково, сегодня не отправятся по своим маршрутам такие авиационные рейсы, как Санкт-Петербург - Ургенч, который должен был покинуть Северную столицу в 7:10 утра, Санкт-Петербург - Москва (рейсы в 14:10 и 14:50), Санкт-Петербург - Самарканд (должен был улететь в 17:55), а также рейс Санкт-Петербург - Иваново, который планировал вылететь в 18:50. 

Что же касается задержек, то воздушное судно, направляющееся в Сочи, сможет вылететь почти на два часа позже - рейс перенесли с 8:15 на десяти утра. Отправиться в Анталью пассажиры смогут не в 12:55, а в 13:35. А также по тому же направлению задерживается рейс на 13:05, который вылетит в 14:55. Самолет до Уфы отправится в полет не в 19:45, а в девять часов вечера. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в аэропорту Пулково откроется второй терминал после того, как восстановится пассажирский поток. 

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