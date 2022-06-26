Петербург вошел в топ самых дешевых направлений для летнего отдыха в России

Поездка в Северную столицу будет стоить около 41 тысячи рублей. Первое место среди недорогих путешествий по России занимает Москва.

Путешествия в Санкт-Петербург пользуются большой популярностью у российских туристов. Как сообщают РИА Новости с ссылкой на исследование туристического сервиса Travelata, город вошел в топ недорогих направлений туризма по России. Поездка в город на Неве обойдется примерно в 41 тысячу рублей на человека.

Так, самым дешевым туристическим направлением стала Москва. Съездить на отдых в столице в среднем стоит 28 тысяч рублей. Второе место занимает Казань: поездка в Татарстан обойдется туристу в 38 тысяч рублей.

Петербург также является лидером в России по событийному туризму. Чаще всего в город приезжают для посещения праздников, концертов, и иных мероприятий.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Петербург ждет наплыв туристов из Азии и Латинской Америки.