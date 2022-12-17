В Петербурге турпоток почти достиг допандемийных показателей

Петербург смог вернуть показатели по притоку туристов до значений, близких к тем, что были до пандемии коронавируса.

Как передает Neva.Today, по итогам 2022 года Северная столица может достигнуть 8 млн туристического потока. Этот показатель равен 77% показателей до пандемии и выше прошлогоднего результата на 33%. В среднем турист оставляет в городе на Неве порядка 40 тысяч рублей. За год путешественники принесли Петербургу 366 млрд рублей, что больше показателей прошлого, 2021-го, года в два раза.

Также отмечается, что среднегодовая загрузка по качественному гостиничному фонду достигла 60%. Также за текущий год туристы стали чаще приезжать семьями. На эту категорию приходится более половины внутреннего турпотока. Гости города отмечали гостеприимность.