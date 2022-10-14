Из Петербурга на Шри-Ланку впервые с 2020 года появится прямой рейс

Впервые с 2020 года из Петербурга появится прямой рейс на Шри-Ланку.

Как рассказали в пресс-службе Пулково, с 3 ноября авиакомпания AZUR air начнет выполнять прямой рейс в Коломбо из петербургского аэропорта. Сообщается, что перелеты планируются раз в 10-11 дней. Согласно расписанию, прилет в Петербург из Коломбо запланирован в 20:15, отправление из аэропорта Пулково в Коломбо — в 22:40.

Осуществятся перелеты будут на самолете Boeing 767-300ER.

Ранее Санкт-Петербург.рц сообщал, что с 1 октября были возобновлены прямые рейсы авиакомпании "Аэрофлот" в Дубай из Москвы. Рейсы осуществляться каждый день. Из столичного аэропорта полеты осуществляются на самолетах Airbus A330.