Отказ турецких банков от платежной системы “Мир” не повлияет на турпоток из России

В Турции заявили, что отказ от платежной системы “Мир” не скажется на приезд русских туристов.

Как пишет “МК Калининград”, такое заявление сделал президент Торгово-промышленной палаты Антальи (ATSO) Давут Четин. Он также подчеркнул, что данный фактор может негативно отразится на покупках отдыхающих в стране.

Приехав в Анталию, туристы так или иначе столкнутся с проблемами розничной торговли. Это касается и расходов в отеле и расходов, совершенных в торговых центрах, уточняет Чечин.

Он также утверждает, что в такой ситуации нужно как можно быстрее найти решение. В качестве решения, он предлагает ввод новой карточной системы. Без ее наличия, по мнению Чечина, может серьезно пострадать сфера розничной торговли.