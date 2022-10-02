Петербуржцы смогут посетить экскурсии в Новгороде и Москве по единому проездному билету

Жители Северной столицы, а также москвичи и жители Нижнего Новгорода смогут выгодно воспользоваться единым проездным билетом не только для поездок. Теперь для держателей билета будут доступны бесплатные экскурсии.

Как рассказала Neva.Today, с помощью единого проездного билета граждане из трех городов смогут бесплатно посещать экскурсии в течении трех месяцев. Для того, чтобы активировать билет, нужно один раз на экскурсионном транспорте в одном из городов.

Так, будут доступны экскурсионные маршруты «Сердце Санкт‑Петербурга» и «Парадный Санкт‑Петербург» в Северной столице, а также «Сердце Москвы», «Душа Москвы» и «Влюбиться в Нижний».

Для покупки единого билета нужно зайти на сайт Ruspass.