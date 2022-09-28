Петербург стал лидером по количеству интересных для туристов мест

Согласно оценкам экспертов, Санкт-Петербург стал абсолютным лидером по количеству место для интереса для культурно-познавательного туризма.

Как рассказали в Смольном, особенно выделяется событийный туризм, который стал быстро растущей тенденцией. Его доля за год увеличилась в четыре раза. Также Петербург лидирует по проведению выставок и конгрессных мероприятий, а также одним из ключевых направлений делового туризма.

Отмечается, что с туризмом в городе сопряжено порядка 50 смежных индустрий. В сфере гостеприимства задействовано 118 тысяч петербуржцев, а в целом доходами с ней связаны около 400 тысяч горожан.

С начала текущего года город на Неве посетили 5,5 миллионов туристов. К концу года это число может достигнуть показателя в семь миллионов. Сфера туризма принесла в городскую казну 230 миллиардов рублей за девять месяцев 2022 года, что сопоставимо с итогами всего 2021 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в России за лето 2022 года внутри страны отдых провели 25 миллионов туристов.