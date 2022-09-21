В бархатный сезон за отдых в Абхазии просят чуть более 20 тысяч рублей

В Абхазию в середине октября — в бархатный сезон — отдых на двоих может выйти в сумму, немного превышающею 20 тысяч рублей.

Как пишет “МК Мурманск”, Ассоциации туроператоров России (АТОР), подчитали среднюю стоимость самых недорогих поездок. Так, минимальная стоимость была зарегистрирована в Alex Resort & SPA Hotel, куда можно отправится из столицы на пять суток всего за 21 523 рублей с учетом перелета.

В «Гранд отеле Абхазия» отдых выйдет немного дороже. Там стоимость на двоих выйдет в 29 400 рублей, без учета дороги.

В отеле A.V. Sokol пять ночей с перелетом из Москвы будут стоит 30 227 рублей.

Самый высокий ценник был, по подсчетам АТОР, зафиксирован в AmraPark. Семь скток с перелетом из Москвы выйдут там в 63 840 рублей.