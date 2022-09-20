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Россиянам снова доступны загранпаспорта сроком на 10 лет

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© Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

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В России возобновили выдачу загранпаспортов сроком на десять лет.

Как пишет “МК Мурманск”, в России вновь стал доступен загранпаспорт с сроком на десять лет. Заявления на его получение стали принимать со вторника, 20 сентября. Напомним, что документы временно перестали выдавать с 26 августа этого года для того, чтобы переформатировать электронный носитель.

Заявления на заграничный паспорт сроком на пять лет принимались без каких-либо изменений. Как отметили в пресс-службе МИДа России, все технические сложности, из-за которых была заморожена возможность получения документов, были преодолены. Также в ведомстве отметили, что был принят ряд мер, позволяющих выполнять работу по выдаче загранпаспортов без перебоев.

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