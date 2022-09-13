“Аэрофлот” возобновит рейсы в Дубай с 1 октября

Российская компания “Аэрофлот” вновь запустит прямые рейсы в Дубай, которые будут осуществляться каждый день.

Как пишет Neva.Today, “Аэрофлот” вернет прямые рейсы между России и ОАЭ. Теперь российские туристы снова смогут улететь на отдых в Дубай. В пресс-службе авиакомпании сказали, что самолеты Airbus A330 будут осуществлять вылет из столичного аэропорта уже с начала октября. Полеты будут осуществляться каждый день, поэтому путешественники смогут выбрать удобное для себя время вылета.

В “Аэрофлоте” также предупредили, что цены на первые билеты будут выше, чем на более поздние.