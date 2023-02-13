Больше половины петербуржцев не хотят, чтобы депутаты ездили отдыхать за границу

В Северной столице больше половины местных жителей не хочет выпускать депутатов на отдых за границу.

Чтобы запретить депутатам покидать Россию на время отпуска выступили 60% процентов опрошенных петербуржцев. Об этом пишет "Петроград" со ссылкой на сервис по поиску работы SuperJob.

Уточняется, что в шести из десяти случаев горожане отнеслись к идее отдыха депутата за границей негативно. Известно, что в настоящее время профильные комитеты Госдумы РФ хотят рассмотреть соответствующую инициативу.

Так, около 59 процентов опрошенных предположили, что за рубежом чиновников и депутатов могут ждать, например, провокации и даже вербовки. Еще 24% считают, что депутатам ездить за границу можно, та как такой запрет нарушит права человека.

Примечательно, что 67 процентов тех, кто выступил за запрет выезда, - это жители Петербурга, которые получают более 80 тысяч рублей.