С 19 февраля петербуржцы снова начнут летать в Пекин прямым рейсом впервые с 2020 года

Впервые за два года из Пулково открывается прямое авиасообщение с Пекином. Перевозку пассажиров будут осуществлять самолеты Hainan Airlines.

Первые рейсы, которые запустят впервые с 2020 года, запланированы на 19 февраля. Как отметили в пресс-службе петербургского аэропорта, перелеты будут выполняться по воскресеньям на воздушном судне Airbus A330-300.

Так, вылет из Пекина в Петербург запланирован на 16:25 по местному времени, а прибытие на территорию Северной столицы – в 20:15. Из Пулково самолет вылетит в 22:05 по московскому времени, а в столицу Китая он прибудет – в 10:55.

Напомним, что сейчас петербуржцы могут прямым рейсом отправиться в еще один город Китая - Чэнду. Перед вылетам пассажирам нужно сдать ПЦР-тест на COVID-19, который был сделан не более чем за 48 часов до посадки в самолет.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что россияне с первого февраля могут пользоваться программой регулярных рейсов компании "Аэрофлот" в казахстанские города, среди которых Астана, Алматы и Атырау.