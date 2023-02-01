Петербуржцы пожаловались на приостановку выдачи загранпаспортов нового образца

Некоторые жители Северной столицы временно потеряли возможность получить заграничный паспорт нового образца. О случаях задержки в изготовлении документа стало известно несколько дней назад.

Как сообщает AllNW, не так давно жителям города, которые подали заявление на получение загранпаспорта, пришло уведомление на портале госуслуг. Граждан проинформировали, что изготовление документа нового образца приостановлено до середины марта.

Известно, что вместо биометрического документа горожанам предлагают оформить паспорт старого образца, рассчитанный на пятилетнее использование.

Тем не менее, похожая ситуация сложилась не у всех петербуржцев. Например, гражданка, подавшая заявление на получение паспорта сразу после новогодних праздников, увидела на госуслугах, что документ уже находится на стадии оформления.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в сентябре прошлого года россиянам возобновили выдачу загранпаспортов сроком на десять лет.