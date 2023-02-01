  • 1 Февраль 2023
USD 01.02.2023 70.5174 +0.9247
USD ММВБ  
EUR 01.02.2023 76.3004 +0.5205
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербуржцы пожаловались на приостановку выдачи загранпаспортов нового образца

Автор:


© Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Темы дня

Некоторые жители Северной столицы временно потеряли возможность получить заграничный паспорт нового образца. О случаях задержки в изготовлении документа стало известно несколько дней назад.

Как сообщает AllNW, не так давно жителям города, которые подали заявление на получение загранпаспорта, пришло уведомление на портале госуслуг. Граждан проинформировали, что изготовление документа нового образца приостановлено до середины марта.

Известно, что вместо биометрического документа горожанам предлагают оформить паспорт старого образца, рассчитанный на пятилетнее использование.

Тем не менее, похожая ситуация сложилась не у всех петербуржцев. Например, гражданка, подавшая заявление на получение паспорта сразу после новогодних праздников, увидела на госуслугах, что документ уже находится на стадии оформления.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в сентябре прошлого года россиянам возобновили выдачу загранпаспортов сроком на десять лет.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Туризм

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram