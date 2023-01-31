Туристы из Петербурга и Москвы отправятся в Выборг на круизном лайнере

Туристы из Северной столицы и Москвы уже в этом туристическом сезоне отправятся в Выборг на круизном лайнере.

Одним из первых круизных лайнеров, который привезет горожан в Выборг станет "Мустай Карим". Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Владимир Цой, пишет "Бриф".

Так, москвичи и петербуржцы отправятся в средневековый город уже в мае текущего года.

Напомним, что "Мустай Карим" представляет собой четырёхпалубный пассажирский речной теплоход класса "река-море". В этот раз лайнер осуществит рейсы между российскими столицами. Как уточняется на сайте судна, из столицы пассажиры смогут отправиться, отчалив от Речного Северного вокзала, а из города на Неве - от причала "Уткина Заводь".