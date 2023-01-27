Петербуржцы снова смогут летать рейсами "Аэрофлота" в города Казахстана

Жители России с первого февраля смогут пользоваться программой регулярных рейсов компании "Аэрофлот" в казахстанские города.

Среди городов Казахстана, куда самолеты "Аэрофлот" возобновляют прямые перелеты с февраля, указываются Астана, Алматы и Атырау. Об этом сообщает "АБН".

Известно, что пассажиров будут перевозить на самолетах Airbus A320.

Так, до двух раз в день будут пускать два рейса в Астану, и до трех раз в неделю - в Алматы. В Атырау за февраль самолеты "Аэрофлот" пока должны выполнить два полета.

Уточняется, что желающие могут приобрести билеты уже сейчас. С расписанием самолетов есть возможность ознакомиться на сайте компании.