Туроператоры Петербурга просят не ужесточать антиковидные меры в сфере гостеприимства

Об этом 23 октября сообщает пресс-служба РСТ — Северо-Запад.

Обращение с просьбой не ужесточать антиковидные меры направили члены Российского союза туриндустрии на Северо-Западе (РСТ — Северо-Запад) и филиал Российской гостиничной ассоциации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Туроператоры просят разрешить зарубежным гостям посещать мероприятия, рестораны и театры при предъявлении отрицательных результатов ПЦР-тестов.

«На сегодняшний день уровень вакцинации предприятий гостеприимства один из самых высоких в городе: все крупнейшие отели, а также большинство остального рынка гостеприимства, достигли порога вакцинирования более 80%. Активная вакцинация началась ещё при подготовке к ПМЭФ и в ней заинтересованы сами руководители предприятий турсферы и HoReCa», — говорится в пресс-релизе сообщества.