12-часовой задержкой рейса из Пулково заинтересовалась прокуратура

Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В Петербурге туристам пришлось более 12 часов ждать рейса в Доминикану. Горожане должны были вылететь из Пулково в шесть утра, но самолет отправился вечером.

«Вылет из аэропорта Пулково планировался 19 октября 2021 года в 06:20, однако из-за технической неисправности самолёт был задержан. Пассажиров обеспечили питанием и напитками. Задержка составила более 11 часов», — заявили в ведомстве.

Очевидцы утверждают, что воду начали выдавать с 13:50, а горячее питание — с 15:30. Более восьми часов петербуржцев не обеспечивали всем необходимым.