В Московском районе Петербурга появится двухэтажный автовокзал

Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Власти Петербурга согласовали строительство нового автовокзала. Он будет вмещать 9,6 тысяч пассажиров в сутки. Двухэтажное здание появится на Витебском проспекте, участок 28, в районе станции метро «Купчино».

«Создание автовокзала предусмотрено стратегическим инвестиционным проектом "Строительство автовокзала и гостиницы категории "три звезды" в Московском районе Санкт-Петербурга"», — рассказали в комитете по инвестициям.

Соглашение о намерениях строительства подписано еще в 2018 году на Петербургском экономическом форуме. Стратегический инвестор — ООО «Вернисаж» имеет одного человека в штате. За три года оформления документации объем инвестиций снизился с 4,1 млрд до 1,1 млрд рублей.







