Россия и Финляндия договорились о скором запуске поездов «Аллегро»

Об этом 14 октября сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам заседания российско-финской межправкомисси.

Россия и Финляндия обсуждают запуск поездов «Аллегро». Туристический транспорт между Петербургом и Хельсинки может возобновить сообщение к рождественскому сезону. Российские представители рассчитывают на признание Финляндией вакцины «Спутник V».

«Коллеги из российского Минздрава уже начали отрабатывать с финскими партнерами. Очень рассчитываем на то, что такие решения будут приняты, поскольку это существенно влияет на возобновление туристических потоков», — рассказал Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.