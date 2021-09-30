Из Хельсинки в Петербург начнут ходить высокоскоростные поезда

Об этом 30 сентября сообщила финская государственная телерадиокомпания Yle.

Финское правительство выделит деньги на высокоскоростную железнодорожную магистраль до Петербурга. Такой проект обойдется бюджету страны в 1,7 миллиардов евро.

Идею новой магистрали одобрило министерство транспорта и коммуникаций Суоми. Поезда будут ходить из аэропорта Вантаа Хельсинки в города Порвоо и Коувола и далее через российско-финскую границу в Петербург.

На планирование дороги потратят 79 миллионов евро. Сроки создания магистрали пока не названы. В данный момент Петербург и Москву связывают поезда «Аллегро», которые проходят маршрут за 3 часа 27 минут. Дорога по высокоскоростной железнодорожной магистрали займет также в районе трех часов.