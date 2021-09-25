На хребте в Архызе спасли 82-летнего петербуржца

Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба МЧС России.

При восхождении на хребет Абишира-Ахуба в Архызе 82-летний турист из Петербурга попал в беду. В Карачаево-Черкесии он начал свой туристический маршрут 16 сентября. Мужчина обещал выйти на связь с родными спустя неделю после начала пути, но родственники не смогли с ним связаться. Они вызвали спасателей.

«На его поиски отправились две группы. Обследовав предполагаемые участки поисков, они обнаружили мужчину на перевале Федосеева. Сотрудники МЧС России напоили пострадавшего горячим чаем, после чего успешно эвакуировали в посёлок Архыз и передали медицинским работникам. Проведение поисковых работ осложнялось ухудшением погодных условий в виде снега и сильного ветра», — сообщает пресс-служба МЧС.

Турист не был зарегистрирован в территориальном подразделении МЧС России, отмечает ведомство.