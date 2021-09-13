Открылся первый участок велотрассы Петербург-Москва

Об этом 12 сентября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале «Воробьев LIVE».

Первый участок велотрассы Петербург-Москва был открыт в Подмосковье на западном берегу канала им. Москвы. Велосипедисты проехали 21 километр от Яхромы до причала «Ударная».

К концу 2021 года маршрут свяжет Яхрому, Дмитров и Дубну и составит 56 километров.

Создатель трассы АНО «Вело1» сообщает о том, что в проект инвестируют около 20 млрд рублей. При этом, для велосипедистов дорога протяженностью 1200 километров будет бесплатной.

«В следующем году начнутся строительные работы и в других регионах. Срок реализации всего проекта намечен до 2027 года», — рассказывает пресс-служба компании.

Путь по дороге между столицей и Петербургом на велосипеде будет занимать две-три недели. Предполагается, что граждане будут проезжать маршрут частично и смогут пересаживаться на поезд.