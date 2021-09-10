Emirates спустя полтора года возобновляет рейсы из Дубая в Петербург

Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба авиакомпании в сообщении на своем сайте.

Emirates Airlines возобновляет рейсы Дубай-Петербург и обратно. Полтора года назад их отменили из-за коронавируса, год назад рейсы вернули в Москву.

С 8 октября рейсы будут выполняться четыре раза в неделю, а с 21 октября самолеты начнут летать ежедневно. В город будут отправлять самолеты Boeing 777-300ER в трехклассной конфигурации.

Первый рейс прибудет в петербургский аэропорт 8 октября в 14:15 и вылетит обратно в Дубай в 16:45 по местному времени.

Ранее аэропорт Пулково сообщал, что благодаря внутреннему туризму, количество рейсов в регионе увеличилось на 42% по сравнению с 2019 годом.