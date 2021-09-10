Пассажиров поездов ВСМ планируют выводить к метро «Лиговский проспект»

Об этом сообщил глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

В Петербурге прибывающих на поездах высокоскоростной магистрали (ВСМ) будут выводить к Обводному каналу. Для этого планируется построить еще один терминал Московского вокзала.

Планируется, что от платформы вокзала пассажиры смогут пойти в сторону будущей станции «Лиговский проспект-2», которая появится на коричневой линии метро. При этом, для всех остальных прибывающих и отъезжающих будет как и раньше работать станция метро «Площадь Восстания».

Ранее Петербурга думали над тем, чтобы сделать местом для пребывания поездов ВМС Волковскую. От этой идеи отказались, так как она не соответствует концепции «из центра в центр».

Вчера, 9 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице построят новый вокзал для поездов ВМС. Он будет находится рядом с Ленинградским вокзалом.