В аэропорту Пулково уже неделю живёт русский итальянец, который учится в Петербурге

Об этом 9 сентября сообщило издание 47news.

В петербургском аэропорту со 2 по 7 сентября живет студент Электромашиностроительного колледжа. Его зовут Габриэле, его мать была русской, а отец итальянцем, гражданство парень получил по отцу, поэтому прожив практически 20 лет в России, он не имеет юридических прав для въезда.

В Россию юноша приехал как учащийся, но его не хотят пускать, потому что его колледж должен был внести Габриэле в списки иностранных граждан, возвращающихся на учебу, но почему-то не сделал этого. Из-за ковида в России действует Распоряжение правительства России № 635-р «О временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан...» и по нему Габриэле не хотят пускать, так как колледж так и не внес своего студента в необходимые списки.

«Есть коридор, по которому прилетающие пассажиры проходят, есть лавки. Вот и все условия. И так неделю. Получается, что авиакомпания может вас за ваши же деньги чуть ли не насильно вывести обратно. Он же не какой-то чемодан. При этом парень ничего не нарушил. В России он не находится. Документы у него все в порядке», — объясняет ситуацию юристка Юлия Тарасова. Она хочет защитить права студента.

Габриэле пытаются отправить из России обратно в Европу. При этом, юноша знает русский язык, закончил школу в России и хорошо учится в Электромашиностроительном колледже. Удастся ли ему отстоять свои права, пока что неизвестно.