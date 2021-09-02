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Рейс из Турции в Петербург задержали на 18 часов

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© Фото: Pixabay

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Петербуржцы, отдыхающие в Даламане длительное время не могли добраться домой.

Рейс авиакомпании «Северный ветер» задержали в Турции почти на 20 часов, сообщили пассажиры рейса в интернете. 

Петербуржцы оставались в неизвестности в аэропорту Даламана с 8 утра Дня знаний до 14 часов второго сентября. Им не объясняли причину задержки рейса, не объявляли причину происходящего. Пассажирам говорили, что ехать в отель ночевать  не имеет смысла, поэтому ночь им пришлось провести на чемоданах в аэропорту. 

При этом сотрудники самолета уехали ночевать в отель, заселиться удалось только некоторым из петербуржцев. Участники событий предполагают, что авиакомпания решила сэкономить на заселении, поэтому и вводила их в заблуждение. Кроме того, туристы жалуются на то, что воду дали только спустя четыре часа, а из еды – три бутерброда за 18 часов. 

«До последнего не было никакой информации, пока мы не связались с представителем консульства. До этого все от нас прятались, продержали почти сутки, два раза дали по сэндвичу и отвезли в отель поспать три часа. Узнали, что к нам прилетел другой борт из Антальи», – рассказывает одна из немногих участниц событий, которой “повезло” ночевать в отеле.

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