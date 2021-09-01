Самолет из Архангельска не мог долететь в Петербург более 10 часов

Как сообщают в авиакомпании «Россия», самолет был 31 августа был направлен на запасной аэродром Шереметьево.

Из-за погодных условий Пулково не мог принять рейс SU 6308 из Архангельска. Борт должен был приземлиться в 22:55 31 августа, а прибыл в Петербург только 1 сентября в 12:00. Для того, чтобы переждать непогоду, самолет улетел в Москву.

«В Москве пассажиры были высажены из самолёта в здание терминала. Им предоставили напитки и горячее питание. Часть пассажиров, которые изъявили такое желание, были размещены в гостинице» – рассказали в авиакомпании «Россия».

В Северо-Западной транспортной прокуратуре начали проверку соблюдения прав пассажиров.