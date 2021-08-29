В Пулково задержали вылет восьми рейсов

В воскресенье, 29 августа на онлайн-табло Пулково появилась информация о задержке восьми рейсов. Как сообщает пресс-служба аэропорта, причина в позднем прибытии самолетов в Петербург.

В Пулково задержали рейсы в Красноярск, Сочи, два рейса в Симферополь, в Москву и Калининград. Все самолеты улетят по назначению в течение дня.

Напомним, что со второго сентября из Петербурга будут ходить ночные автобусы в Таллин.