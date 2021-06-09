Между Петербургом и Таллином возобновили автобусные рейсы

Из Петербурга запускают автобусы до Таллина. Сообщение с Эстонией возобновят четыре раза в неделю. Об этом сообщают в пресс-службе компании Lux.

Так, в понедельник и пятницу из Эстонии автобус выедет в 7 утра, а из России в 17:15. При этом в среду и в воскресенье рейс из Северной столицы назначен на 7:30, а из Таллина - в 15:45.

Перевозки организует компания Lux. Руководство транспортной фирмы надеется, что сообщение не прекратится после летних каникул и рейсы станут регулярными.

Напомним, автобусные маршруты между Петербургом и Таллином прекратили в 2020 году, с начала пандемии.