Вдоль Финского залива может появиться яхтенный маршрут

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининград, Федеральное агентство по туризму подписали соглашение. Совместными усилиями будет построена сеть маршрутов туристической инфраструктуры на российской части Балтики.

Проект будет включать в себя спортивную, туристическую и рекреационную инфраструктуру на побережье Балтийского моря и Финского залива, главной задачей которого является организация новых яхтенных маршрутов, а также поддержка парусного спорта.

Кроме того, благодаря этому проекту будет развиваться яхтенный туризм.