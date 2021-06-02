Между Петербургом и Кронштадтом запустили «Метеор»

Центр Петербурга связали с «Островом фортов» в Кронштадте скоростными пассажирскими судами «Метеор». Суда на подводных крыльях доставят петербуржцев и гостей города с новым рекреационным кластером.

Маршрут «Метеора» начинается с причала Сенатской площади, либо с причала на Дворцовой набережной. Маршрут по воде заканчивается у форта Петра I на Зимней пристани. Рейсы будут курсировать по четыре раза в день семь дней в неделю. Как известно, стоимость билета на «Метеор» - 2200 рублей.

Напомним, «Остров фортов» - территория комплексного развития, на которой создали общественные пространства, форты и туристический кластер.