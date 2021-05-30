Из Петербурга в Анапу пустят двухэтажный поезд

В воскресенье, 30 мая, из Санкт-Петербурга в Анапу начнет курсировать двухэтажный поезд №277/278. Стоит отметить, что раньше в эту сторону совершали рейс только одноэтажные составы.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что новый поезд будет включать в себя 5 купейных вагонов, которые будут оборудованы биотуалетами, а также кондиционерами. Также в пресс-службе отметили, что в вагоне будет также предусмотрено купе для людей с ограниченными возможностями.

Так, отправление поезда с Московского вокзала будет осуществляться 30 мая в 14:30, с 1 июня по 31 июля состав будет отправляться по нечетным числам, со 2 по 30 августа — по четным.