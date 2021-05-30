РЖД планирует запуск мультимодального туристического маршрута из Москвы до озера Байкал

Мультимодальный туристический маршрут, который означает объединение в себе железнодорожного, водного и воздушного видов транспорта, планируется в запуск в конце июня. Маршрут туристической поездики запланирован от Москвы до озера Байкала. Об этом вчера, в субботу, 29 мая во время церемонии торжественного запуска первого мультимодального турмаршрута Москва - остров Валаам в карельском городе Сортавала проинформировал заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

"Следующий крупный проект, который, надеюсь, у нас получится, это туристических поезд из Москвы до Байкала, который мы планируем в конце июня запустить. Это уже другой уровень сервиса, который мы будем предоставлять. Помимо [теплохода на подводных крыльях] "Метеора", который у нас в программе поедет на остров Ольхон, еще возникает самолет, который будет перевозить наших туристов для стыковочных пересадок", - рассказал он.

Мультимодальные пассажирские перевозки, развитием которых занимается компания "РЖД", предполагают под собой объединение нескольких видов транспорта в одной поездке (поезда, автобусы, "Метеоры"), которые состыкованы в расписании по времени прибытия и отправления. Первый такой турмаршрут был запущен в субботу в Сортавале.